أول رسالة من الحرس الثوري إلى رئيس إيران الجديد

وأكد سلامي، في رسالته، استعداد الحرس الثوري الشامل لمواصلة التعاون مع الحكومة المقبلة للتقدم ببرامجها الإنمائية وخدمة الشعب، مشيدا بالحضور الحماسي للشعب الإيراني عند صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي وصفها بـ"المهيبة".واعتبر سلامي، هذه المشاركة معبّرة عن إرادة وهمم الشعب التي لا توصف في الرد بحزم على المخططين لمقاطعة الانتخابات والحرب النفسية والإعلامية المقيتة التي كانت ترمي إلى بث اليأس وثني الشعب عن الحضور في هذا الاختبار الحساس والمصيري.

وأكد أن الآفاق المستقبلية للبلاد تنبئ بفصل جديد من تعاظم قوة إيران والأدوار اللامعة للشعب خاصة الشباب الحماسي والتقدمي والمحرك للمفاخر الممتازة القادمة، مقدما التهاني لإبراهيم رئيسي لانتخابه الحاسم بأصوات الشعب المسطر للملاحم في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة.

