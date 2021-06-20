لجنة الاتفاق النووي تؤكد: تقدم كبير في مفاوضات فيينا

وذكر أوليانوف، أنه تم الاتفاق في اللجنة على أخذ استراحة للتشاور في العواصم.

وأضاف أوليانوف، في تغريدة على "تويتر": "اجتمعت لجنة الاتفاق النووي الإيراني، ولاحظت حدوث تقدم كبير في محادثات فيينا، بما في ذلك ما تم تحقيقه خلال الجولة السادسة. وقررت أخذ قسط من الراحة للسماح للمشاركين بالتشاور في عواصم بلادهم، والاستعداد، على الأغلب، للجولة النهائية".



منذ أبريل/نيسان الماضي، تجري في فيينا المفاوضات بهدف العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لبرنامج إيران النووي. وبدأت الجولة السادسة من المشاورات يوم 12 يونيو/حزيران.