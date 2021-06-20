رئيس البرلمان يدعو الى توفير المناخ المناسب لعودة الكفاءات من بلدان اللجوء

بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، الى توفير المناخ المناسب لعودة الكفاءات من بلدان اللجوء .

وقال الحلبوسي في تغريدة على منصة تويتر تابعتها الخليج 365، انه "بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، دعوتنا الملحة لتبني مؤسسات الدولة ومن خلفهم جميع القوى الوطنية برنامج واقعي، من أجل عودة فاعلة للكفاءات من بلدان اللجوء".



وشدد على "ضرورة توفير المناخ المناسب للعودة الطوعية للمواطنين العراقيين الذين ألجأتهم الظروف الصعبة لمغادرة وطنهم".