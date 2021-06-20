مجلس الوزراء يخول وزير التجارة صلاحية تسديد دفعة من مستحقات الفلاحين

بغداد - ياسين صفوان - خول مجلس الوزراء، اليوم الأحد، وزير التجارة صلاحية تسديد دفعة من مستحقات الفلاحين.

قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مجلس الوزراء قرّر الموافقة على تخويل وزير التجارة، صلاحية تسديد دفعة من مستحقات الفلاحين من مادتي الحنطة والشلب، من السيولة المتوافرة في حساب الشركة العامة لتجارة الحبوب".

وأضاف البيان، أنه "على أن يستقطع مبلغ الدفعة لاحقاً من مستحقات الفلاحين التي ستمولها وزارة المالية مستقبلاً".