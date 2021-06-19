رئيس القضاء الاعلى يبارك لنظيره السابق تسنمه رئاسة إيران

بغداد - ياسين صفوان - بارك رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، اليوم السبت، لنظيره السابق ابراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في إيران.

وقال القضاء في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "زيدان، بارك في اتصال هاتفي أجراه اليوم، لنظيره السابق رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية في ايران ابراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات وتسنمه منصب رئيس الجمهورية الاسلامية في ايران، وتمنى له النجاح في مهمته بما يخدم مصلحة البلدين الجارين".