البرلمان العراقي يهنئ رئيسي برئاسة إيران

بغداد - ياسين صفوان - هنأ رئيس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وقال الحلبوسي في بيان، ورد لـ الخليج 365، "يسرني أن أتقدَّم إليكم ونيابةً عن زملائي أعضاء مجلس النواب العراقي بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيساً للجمهورية الإسلامية في إيران، متمنين لكم التوفيق والسداد لخدمة بلدكم وتحقيق التنمية والاستقرار".



وأضاف "نغتنم هذه المناسبة لتأكيد حرصنا الشديد على تطوير العلاقات بين بلدينا والارتقاء بها إلى أفق أرحب".

