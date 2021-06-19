العمل تعلن شمول شريحة جديدة برواتب الرعاية الاجتماعية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، شمول العاملين بجمع النفايات برواتب الرعاية الاجتماعية.



وقال مدير الرصد الميداني في وزارة العمل، سالم تكليف الموسوي، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "عدد المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية في الوزارة هو 1.350.000 مستفيد"، لافتاً إلى "تشكيل وفد من الوزارة لزيارة مواقع الطمر الصحي في ديالى وشمول النباشة العاملين بجمع النفايات شمولاً خاصاً براتب الرعاية الاجتماعية".

وأضاف الموسوي، أنه "تم اليوم، تسجيل 70 عائلة متواجدة في الموقع"، مشيراً الى أن "العدد مفتوح لشمول العاملين بجمع النفايات، ووفود وزارة العمل لن تقتصر في متابعة الملف على محافظة ديالى بل ستشمل محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى ومحافظات أخرى، وستتم زيارة جميع مواقع الطمر الصحي في المحافظات لتسجيلهم ميدانيا".