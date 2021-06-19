أوكرانيا تطلب مساعدة العراق في استعادة أوكرانيين من مخيمات النزوح

وقالت الخارجية العراقية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن حسين "التقى اليوم، دميترو كوليبا وزير خارجيَّة أوكرانيا على هامش أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسي، حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائيَّة، والتشاور حول كيفيَّة التعامل مع مُختلِف القضايا، والتحدِّيات الإقليميَّة التي يدعو العراق لإيجاد حُلول مُستدامة لها لتعزيز الاستقرار في المنطقة".وأكّد حسين، على "أهمِّية تدعيم أوجه العلاقات الثنائيَّة عبر تنويع أطر التشاور والتعاون المُشترَك، بما يُساهِم في تحقيق الأمن، والاستقرار في المنطقة، مُعرباً عن تطلـُّع بغداد إلى استمرار، وزيادة الدعم لمُجمَل الجُهُود الجارية على مُختلِف الصُعُد السياسيَّة، والاقتصاديَّة، والتنمويَّة، والاجتماعيَّة بما يعود بالخير على البلدين".

وأشار إلى أنَّ "الحكومة تتجه إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبيّ، وتوفير سُبُل تنمية الفرص الاستثماريّة الواعدة أمام الشركات الأجنبيّة للاستثمار بالعراق، والتنسيق المشترك بين البلدين في مجال التجارة، والزراعة، ودعم ملف الطلبة العراقيين الدارسين في أوكرانيا، وتبادل الخبرات وكذلك التنسيق على المستوى الدولي في مجال المنظمات الدولية، وتسهيل منح سمات الدخول بين البلدين، مع البحث في إمكانية فتح خط نقل جوي بين البلدين".



من جانبه، أكد دميترو كوليبا "الأهمِّيَّة الستراتيجيَّة للعراق في منطقة الشرق الأوسط، وأنَّ إدارة بلاده حريصة على الدفع قُدُماً بالتعاون الثنائيِّ مع بغداد في مُختلِف المجالات بالمرحلة المقبلة، مُنوهاً في رغبة أوكرانيا بإرسال وفد رجال أعمال زراعي في الأشهر القليلة القادمة".

وأشار إلى "وجود بعض الأطفال والنساء الأوكرانيين في أحد المخيمات في سوريا ورغبة الحكومة الأوكرانية لاستعادتهم بمساعدة العراق".

