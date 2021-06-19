انت الان تتابع خبر في أول خطاباته.. رئيس إيران الجديد يتعهد بتشكيل حكومة 'ثورية' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تعهد الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، بتشكيل حكومة مزدهرة وثورية ومناهضة للفساد.
وقال رئيسي في بيان لها، أنه "سيتحرك نحو توسيع العدالة باعتبارها المهمة المركزية".
وأضاف أنه "لابد من توجيه الشكر والتقدير لكل المرشحين في الانتخابات الرئاسية سواء من انسحبوا منها أو من خاضوا التنافس حتى النهاية".
وتابع قائلا: "سأستفيد من وجهات نظرهم الثمينة في إدارة البلاد".
وأضاف أنه "لابد من توجيه الشكر والتقدير لكل المرشحين في الانتخابات الرئاسية سواء من انسحبوا منها أو من خاضوا التنافس حتى النهاية".
وتابع قائلا: "سأستفيد من وجهات نظرهم الثمينة في إدارة البلاد".