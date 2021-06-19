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في أول خطاباته.. رئيس إيران الجديد يتعهد بتشكيل حكومة 'ثورية'

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بغداد - ياسين صفوان - تعهد الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، بتشكيل حكومة مزدهرة وثورية ومناهضة للفساد.
وقال رئيسي في بيان لها، أنه "سيتحرك نحو توسيع العدالة باعتبارها المهمة المركزية".

وأضاف أنه "لابد من توجيه الشكر والتقدير لكل المرشحين في الانتخابات الرئاسية سواء من انسحبوا منها أو من خاضوا التنافس حتى النهاية".


وتابع قائلا: "سأستفيد من وجهات نظرهم الثمينة في إدارة البلاد".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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