في أول خطاباته.. رئيس إيران الجديد يتعهد بتشكيل حكومة 'ثورية'

وقال رئيسي في بيان لها، أنه "سيتحرك نحو توسيع العدالة باعتبارها المهمة المركزية".

وأضاف أنه "لابد من توجيه الشكر والتقدير لكل المرشحين في الانتخابات الرئاسية سواء من انسحبوا منها أو من خاضوا التنافس حتى النهاية".



وتابع قائلا: "سأستفيد من وجهات نظرهم الثمينة في إدارة البلاد".