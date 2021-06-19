انت الان تتابع خبر الفساد والانتخابات في نشرة السومرية المسائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = العراق يهنئ رئيسي بفوزه في انتخابات إيران.. والعفو الدولية تتهم الرئيس الجديد بانتهاكات ضد الإنسانية.
= المفوضية تحدد شروط وضوابط نظام الحملات الانتخابية،، وتحذر من التشهير بالمرشحين او الاحزاب.
= الأمم المتحدة تطالب بتأهيل الإيزيديات الناجيات من داعش،، وتحث على محاسبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي.
= برلمانيون يستبعدون تشريع قانون استرداد عائدات الفساد،، ومخاوف من انتهاء عمر البرلمان من دون إقرار القوانين المهمة.
= الأمم المتحدة تطالب بتأهيل الإيزيديات الناجيات من داعش،، وتحث على محاسبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي.
= برلمانيون يستبعدون تشريع قانون استرداد عائدات الفساد،، ومخاوف من انتهاء عمر البرلمان من دون إقرار القوانين المهمة.