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الفساد والانتخابات في نشرة السومرية المسائية

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بغداد - ياسين صفوان - = العراق يهنئ رئيسي بفوزه في انتخابات إيران.. والعفو الدولية تتهم الرئيس الجديد بانتهاكات ضد الإنسانية.
= المفوضية تحدد شروط وضوابط نظام الحملات الانتخابية،، وتحذر من التشهير بالمرشحين او الاحزاب.

= الأمم المتحدة تطالب بتأهيل الإيزيديات الناجيات من داعش،، وتحث على محاسبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي.


= برلمانيون يستبعدون تشريع قانون استرداد عائدات الفساد،، ومخاوف من انتهاء عمر البرلمان من دون إقرار القوانين المهمة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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