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دولة عربية تعلن الحجر الصحي الشامل بسبب 'كورونا'

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بغداد - ياسين صفوان - قررت تونس، السبت، الحجر الصحي الشامل بسبب انتشار فايروس "كورونا".

كما قررت تونس بحسب "سكاي نيوز عربية" غلق الولايات التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا اعتبارا من يوم الأحد.

 

ودفع الارتفاع الكبير في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في ولاية القيروان وسط تونس الأهالي إلى إطلاق نداءات استغاثة تطلب تدخل الجيش لتطبيق الإجراءات الوقائية.

وتشهد الولاية منذ ما لا يقل عن أسبوعين تأزما كبيرا في ظل تنامي انتشار فيروس كورونا، إذ أكد المدير الجهوي للصحة بالقيروان محمد رويس، أن نسبة الفحوص الإيجابية من بين إجمالي الفحوص بلغت 50 في المئة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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