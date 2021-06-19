انت الان تتابع خبر الكشف عن موعد صرف رواتب دوائر التمويل الذاتي في ذي قار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر مسؤول في محافظة ذي قار، اليوم السبت، موعد صرف رواتب دوائر التمويل الذاتي في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، أنه "سيتم يوم غد الأحد، رفع رواتب شهر حزيران لموظفي شركة نفط ذي قار ومديرية الماء والموارد المائية والبلديات وشركة اور العامة".
واشار الى ان "دائرتي صحة ذي قار والتربية سيتم رفعها نهاية الأسبوع الجاري".
واشار الى ان "دائرتي صحة ذي قار والتربية سيتم رفعها نهاية الأسبوع الجاري".