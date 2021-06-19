الكشف عن موعد صرف رواتب دوائر التمويل الذاتي في ذي قار

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، أنه "سيتم يوم غد الأحد، رفع رواتب شهر حزيران لموظفي شركة نفط ذي قار ومديرية الماء والموارد المائية والبلديات وشركة اور العامة".

واشار الى ان "دائرتي صحة ذي قار والتربية سيتم رفعها نهاية الأسبوع الجاري".

