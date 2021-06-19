اعتقال منتحل صفة ضابط وآخر مبتز في بغداد

وقال المصدر في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "قوة امنية تمكنت من إلقاء القبض على شخص ينتحل صفة ضابط بوزارة الداخلية ضمن منطقة المنصور".

وأشار إلى "القبض على شخص ضمن منطقة شارع فلسطين قام بأبتزاز الكتروني لفتاة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من قبل دوريات نجدة الكندي".

