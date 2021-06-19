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اعتقال منتحل صفة ضابط وآخر مبتز في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعتقال منتحل صفة ضابط وآخر مبتز في العاصمة بغداد.
وقال المصدر في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "قوة امنية تمكنت من إلقاء القبض على شخص ينتحل صفة ضابط بوزارة الداخلية ضمن منطقة المنصور".

وأشار إلى "القبض على شخص ضمن منطقة شارع فلسطين قام بأبتزاز الكتروني لفتاة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من قبل دوريات نجدة الكندي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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