بغداد بلا ماء.. الأمانة توجه دعوة عاجلة إلى الكهرباء لحل الأزمة

وقالت الأمانة في بيان، ورد لـ الخليج 365، انه "منذ يوم الخميس الماضي تعرضت مشاريع تجهيز الماء الصافي لانقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي وهي مستمرة لغاية الان بسبب سقوط قسم من المغذيات الرئيسة في ابراج نقل الطاقة أدت الى توقف جزء من مشاريع انتاج وتوزيع الماء الصافي واعتمادها على نصف طاقتها التشغيلية".واضاف البيان، ان "توقف الطاقة الكهربائية تأثر به مشروع ماء الكرخ الذي يغذي مناطق جانب الكرخ من بغداد والذي يعتمد على خطي طوارئ توقف احدهما تماماً والثاني يقوم بتجهيز فولتية ضعيفة لاتسمح بتشغيل كامل طاقة المشروع، وهذا المغذي يتم اطفاءه بين فترة واخرى مما يؤدي الى اطفاء المشروع ايضاً بالكامل بين فترة واخرى".

أشار إلى أن "مشروع ماء شرق دجلة تعرض هو الاخر الى انقطاعات مستمرة بالطاقة الكهربائية ادت الى توقفه واعادة تشغيله لعدة مرات ما أثر على تجهيز الماء لبعض مناطق جانب الرصافة من العاصمة".



وبينت الأمانة، ان "دائرة ماء بغداد تواصل تشغيل مشاريع الماء بالاعتماد على المولدات الطارئة لها وهي تسمح بتشغيل جزء من المضخات والعمل بنصف الطاقة التشغيلية".