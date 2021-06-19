السعودية تعلن شروط 'المحرم' لأداء مناسك الحج لهذا العام

ونقلت "صحيفة عكاظ" السعودية عن الوزارة قولها إنه "لا يتاح إضافة محرم سوى المحارم في الخيارات المعروضة (أب، أخ، زوج، ابن)"، معللة ذلك بإمكانية ربط بياناتهم مع مقدمة الطلب.

وأكدت أنه "لا يمكن إضافة الخال أو العم كمحرم، للراغبات في الحج ممن بادرن بالتسجيل في المسار الإلكتروني لأداء مناسك الحج لهذا العام، وأنه لا يتم قبول بيانات المَحرَم إلا إذا كان مسجلا في البوابة الإلكترونية للراغبين بالحج، وأنه لا استثناء للشخص غير المتقدم لتسجيله كمحرم".



وشددت الوزارة، على أن التسجيل متاح لجميع المقيمين والمواطنين ممن لم يقوموا بالحج آخر 5 سنوات، وستكون الأولوية لمن لم يسبق له الحج، مؤكدة أنه في حال تسجيل المرأة لرغبتها في الحج دون محرم، ورغبتها بالتعديل وإضافة مَحرَم مسجل بطلب مستقل في البوابة الإلكترونية، يمكن لها الإضافة وتعديل بيانات المحرم ابتداء من 14 ذو القعدة عند ظهور نتائج المقبولين في الحج.

وأفادت الوزارة، في الختام، أن "تسجيل رغبة الحج تتم فرديا، ولا يمكن تسجيل أكثر من شخص أو إضافة مرافقين في نفس طلب التسجيل، فيما يمكن إضافة المرافقين الذين أتموا التسجيل بنجاح في المرحلة الثانية عند اختيار باقة الخدمات"، منوهة أن الباقة "فردية" ولا يمكن لشخصين أو أكثر التسجيل في نفس الباقة.

