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بارزاني ومحافظ البنك المركزي يبحثان تنظيم القطاع المصرفي ومكافحة غسيل الأموال

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بغداد - ياسين صفوان - استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف.
وذكر بيان صادر عن مجلس وزراء كردستان ورد للسومرية نيوز، انه "جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في مجال إعادة تنظيم القطاع المصرفي ومكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال".

وبحسب البيان فقد شدد محافظ البنك المركزي على أن "البنك المركزي يتعامل مع فرعه في إقليم كردستان، ومقره أربيل، باعتباره الجهة الرسمية المعنية في الإشراف على الشؤون المصرفية في الإقليم".

وأبدى رئيس حكومة كردستان مجدداً استعداده للتعاون والتنسيق مع البنك المركزي العراقي، وأكد أن "إعادة تنظيم النظام المصرفي من شأنه أن يشكل دعامة قوية ومهمة لتطوير البنية التحتية الاقتصادية وترسيخ عملية الاستثمار وكسب ثقة البنوك والمؤسسات المالية العالمية".


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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