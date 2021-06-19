انت الان تتابع خبر تدشين محطتي عزل للغاز في حقول ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبد الجبار، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته الخليج 365، ان "المشروعين سيحسنان من قدرات البلاد الانتاجية في الاسواق العالمية"، مشيرا إلى ان "شركة نفط ميسان هي الثانية على مستوى الشركات النفطية في البلاد واحدى ركائز التنمية المهمة فيه"، مؤكداً "عزم البلاد بالوصول بالانتاج الى ثمانية ملايين برميل يوميا خلال الأعوام المقبلة، في ظل وجود خمس شركات كبرى لإنتاج الخام وهي البصرة وميسان وكركوك والوسط وذي قار".وعد عبد الجبار افتتاح المحطتين "خطوة ضمن مجموعة خطوات مهمة ستسهم بتطوير القدرات النفطية"، مشيرا إلى "دعم الوزارة لكل المشاريع التنموية والتي من شأنها خلق فرص عمل للمواطنين في المحافظة والبلاد برغم جميع التحديات البيئية والصحية التي تمر بها البلاد".

وأفصح عن "وجود مشاريع تهدف الى زيادة قدرات العراق الانتاجية والتصديرية، كونه يعد اهم المصدرين للنفط في العالم، وثاني مصدر له ضمن (اوبك)، ما يتطلب على خلفية ذلك ادامة هذه المشاريع بشكل مستمر".



والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة (أوبك) بعد السعودية ، وينتج نحو اربعة ملايين و600 الف برميل يوميا.

واشار وزير النفط الى "ايفاء الوزارة لجميع التزاماتها مع الشركات العالمية برغم التحديات الاقتصادية والمالية والصحية التي يمر بها العراق والعالم"، لافتا الى "حرص البلاد على دعم الشركات الاستثمارية العالمية العاملة في العراق وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ خطط الوزارة بزيادة الانتاج الوطني من النفط والغاز على حد

سواء".

من جانبه، بين وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب جعفر للصحيفة الرسمية، أن "الوزارة حريصة على تنفيذ خطط ادامة الانتاج الوطني من الحقول النفطية والعمل على الاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية"، مؤكدا "نجاحها بتنفيذ عدد من المشاريع التي تخدم اهدافها التنموية"، مشيداً بـ"التعاون المثالي بين ملاكات الجهد الوطني والشركات الاجنبية العاملة في الحقول النفطية لتحقيق الاهداف المشتركة".

اما مدير عام شركة نفط ميسان علي جاسم البهادلي فذكر أن "شركة نفط ميسان ماضية قدماً في تنفيذ خطط تطوير حقولها النفطية اعتمادا على الجهدين الوطني والاستثماري"، مستعرضا بالوقت ذاته أبرز المشاريع المنفذة في حقول ميسان بالقول: انها "تتضمن حقن الماء وتطوير محطات عزل الغاز ومعالجة الغاز الطبيعي، إضافة لتنفيذ عشرات المشاريع المخصصة للمنافع الاجتماعية".

ولفت الى "استمرار الوزارة بإنجاز المشاريع النفطية التطويرية تعزيزا لقدرة الشركة بمجال الإنتاج والتصدير بهدف تطوير القطاع النفطي في البلاد".