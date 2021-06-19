انت الان تتابع خبر استقرار اسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استقرت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية في بغداد ومحال الصيرفة.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 148.600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهي نفس الاسعار التي سجلت يوم الخميس الماضي .
بينما بلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 149.000 دينار عراقي لكل مئة دولار، واسعار الشراء 148.000 دينار.
بينما بلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 149.000 دينار عراقي لكل مئة دولار، واسعار الشراء 148.000 دينار.