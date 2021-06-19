استقرار اسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 148.600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهي نفس الاسعار التي سجلت يوم الخميس الماضي .

بينما بلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 149.000 دينار عراقي لكل مئة دولار، واسعار الشراء 148.000 دينار.

