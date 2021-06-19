مباريات السبت لبطولة امم أوروبا.. المواعيد واماكن المباريات

وتقام اولى المواجهات في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد، بين المجر وفرنسا على ملعب بوشكاش ارينا في العاصمة المجرية بودابست.

في حين يلتقي منتخب البرتغال متصدر المجموعة السادسة مع منتخب المانيا في السابعة مساء، اذ يسعى الاول لتحقيق الفوز وضمان التأهل مبكرا، بينما يحاول المانشافت تعويض الخسارة في اولى المباريات للحفاظ على حظوظ التأهل للدور المقبل، وستقام المباراة على ملعب اليانز ارينا في مدينة ميونخ الالمانية.



وتختتم المنافسات بلقاء اسبانيا مع بولندا على ملعب لا كارتوخا في مدينة اشبيلية الاسبانية في العاشرة مساء.