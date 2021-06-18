فتح صناديق الاقتراع في ست مدن عراقية لتصويت الإيرانيين

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ايلاف من لندن: افتتحت صباح الجمعة صناديق الاقتراع في السفارة الايرانية في بغداد وخمس قنصليات في المدن العراقية النجف وكربلاء والبصرة واربيل والسليمانية حيث بدأ ايرانيو العراق بالادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية لبلدهم.

وقال السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي ان الاستعدادات قد اكتملت منذ ايام لتيسير الظروف لمشاركة المواطنين الايرانيين المقيمين داخل العراق في انتخابات الرئاسة الايرانية الثالثة عشرة حيث تشير مصادر ايرانية الى ان عدد الايرانيين المقيمين في العراق حاليا يبلغ حوالي 10 الاف شخص بينهم 2500 ايرانية متزوجات من عراقيين يقمن في العاصمة بغداد اضافة الى ان هناك الافا من الايرانيين يعملون في مئات الشركات الايرانية في العراق واكثر من 12 الفا آخرين يصلون اليه يوميا لزيارة العتبات الشيعية في مختلف المدن وخاصة النجف وكربلاء وسامراء والكاظمية في بغداد التي تضم مراقد ائمة المسلمين الشيعة.

واشار السفير الى انه قد تم وضع صناديق الاقتراع داخل المقر الرئيسي للسفارة الايرانية في وسط العاصمة العراقية بغداد اضافة الى 5 صناديق اخرى داخل القنصليات العامة الايرانية في كل من النجف وكربلاء والبصرة اضافة الى اربيل والسليمانية في اقليم كردستان الشمالي.

وقد بدأ تصويت الايرانيين في العراق بالتزامن مع بدء ادلاء الايرانيين في بلادهم باصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية لدورتها الثالثة عشرة في ارجاء البلاد حيث تم اعداد 6 مراكز اقتراع و 14 صندوق اقتراع في العراق للايرانيين فيه.

وتم تهيئة مركز اقتراع واحد في بغداد يتضمن صندوق ثابت وخر متحرك وصندوقان في كربلاء احدهما ثابت والاخر متنقل وثلاثة صناديق في النجف صندوق في النجف الأشرف احدهما ثابت واثنان متنقلان وصندوقين في البصرة ثابت ومتنقل و5 صناديق في اربيل عاصمة اقليم كردستان الشمالي ثابتة ومتنقلة و3 صناديق اقتراع في السليمانية احدها ثابت واثنان متنقلان ليكون المجموع 14 صندوق اقتراع منها 6 صناديق اقتراع ثابتة و 8 صناديق اقتراع متنقلة لتسهيل تواجد الناخبين وعملية الاقتراع بحسب وكالة ايرنا الايرانية الرسمية في تقرير اطلعت عليه "ايلاف" وذكرت فيه عناوين مراكز الاقتراع التي تستقبل المصوتين بين الساعتين الثامنة صباحا والسادسة مساء من اليوم الجمعة.

السيستاني لايدعم مرشحا

وعلى الصعيد نفسه فقد نأى المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني الذي يقيم في مدينة النجف العراقية ويحمل الجنسية الايرانية بنفسه عن التنافس الانتخابي للمرشحين للرئاسة الايرانية.

فقد نفى مكتب السيستاني في ايران دعمه لأي مرشح في الانتخابات الإيرانية التي انطلقت اليوم الجمعة. وأشار المكتب الى ان ما تداوله نشطاء في منصات التواصل الاجتماعي عن دعم المرجع لمرشح بعينه للانتخابات الرئاسية الإيرانية هي "مزاعم وأكاذيب لا صحة لها".

ويحق لجميع المواطنين الإيرانيين الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عامًا التصويت من الذين ولدوا في 28 اذار مارس عام 2003 وما قبله المشاركة في هذه الانتخابات من خلال تقديم بطاقة هوية أو جواز سفر إيراني ساري المفعول.

ودعت السفارة الايرانية في بغداد جميع مواطنيها المؤهلين للمشاركة في هذه الانتخابات التي وصفتها بالواجب الوطني والديني. وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة أمس ان هنالك 133 ممثلية للجمهورية الإسلامية الايرانية و 234 مركز اقتراع في الخارج جاهزة لإجراء الانتخابات الرئاسية فيما لن تجري الانتخابات في ثلاث دول فقط هي سنغافورة واليمن وكندا من دون توضيح الاسباب.