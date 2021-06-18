انت الان تتابع خبر بالفيديو: الحكومة تطالب جامعة الدول العربية بالإشراف على سير الانتخابات المبكرة! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طلب الحكومة بإشراف دولي عربي على عملية الاقتراع سيقلل نوعا من حجم التزوير الذي رافق انتخابات الفين وثمانية عشر، لكنه بحسب أوساط متابعة لن يضع صناديق الاقتراع في معزلٍ عن التلاعب في ظل بيئة انتخابية يهيمن عليها المال السياسي والسلاح المنفلت.



ضَمَانُ نَزَاهَةِ الِانْتِخَابَاتِ الْمُبَكِّرَةِ يَعْتَمِدُ وَبِقِرَاءَةِ مُتَابِعِينَ على مِعْيَارَيْنِ الِاوْلُ حَصْرُ السِّلَاحِ الْمُنْفَلِتِ وَالثَّانِي، السُّؤَالُ عَنْ الْأَمْوَالِ الَّتِي تُصْرَفُ مِنْ قِبَلِ الْمُرَشَّحِينَ وَمَعْرِفَةِ مَصَادِرِهَا.