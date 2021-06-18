انت الان تتابع خبر اليويفا يؤكد وجود خطة طوارئ لنهائي يورو 2020 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إن لديه خطة طوارئ بديلة خاصة بالمباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) تتضمن نقل المباراة من استاد ويمبلي في لندن إلى مكان آخر إن لم توافق الحكومة البريطانية على إعفاء المشجعين القادمين من الخارج من الخضوع لعزل صحي لمدة 10 أيام.

ودخل منظمو البطولة في محادثات مع الحكومة البريطانية، بعد أن قررت الحكومة تأجيل خططها الخاصة بإلغاء القيود المتعلقة بفيروس كورونا في 21 يونيو حزيران الجاري.

وقالت صحيفة ”تايمز“ اللندنية اليوم الجمعة، إن العاصمة المجرية بودابست هي بديل مطروح لاستضافة المباراة لو رفضت بريطانيا حضور الجمهور القادم من الخارج في استاد ويمبلي.

ومن المقرر إقامة مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية في الاستاد اللندني الشهير الشهر المقبل.

وقال اليويفا في بيان: ”دائما هناك خطة طوارئ بديلة لكننا على ثقة بإقامة آخر جولتين من البطولة في لندن“.

وأوضح اليويفا أن المحادثات مع السلطات المحلية في بريطانيا تتمحور حول السماح لمشجعي الفرق المشاركة بحضور المباريات ”في ظل قيود احترازية صارمة فيما يتصل بالفحوص وأماكن التواجد لن تسمح بأن تتجاوز مدة إقامتهم في المملكة المتحدة 24 ساعة كما أن تحركاتهم ستقتصر على وسائل نقل وأماكن محددة فقط“.

وأكد اليويفا أنه يتفهم موقف السلطات البريطانية في الوقت الحالي وعبر عن أمله في إمكانية التوصل إلى ”قرارات مناسبة“ للجميع.

كما عبر الاتحاد القاري عن سعادته بالسماح بحضور 50% على الأقل من القدرة الاستيعابية لويمبلي خلال مراحل خروج المغلوب.