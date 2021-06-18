انت الان تتابع خبر حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة خلال الايام الماضية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية الاتي:
-القاء قبض على 834 مطلوبا وفق قضايا جنائية مختلفة بينها الإرهاب
-القبض على متعاطين ومروجين مخدرات 180
-ضبط اسلحة غير المرخصة 22
-القبض على مرتكبي الدكة العشائرية ومشاجرة مسلحة 4
-ضبط مركبة مخالفة وعليها اشارات حجز 737
-القبض على مخمورين 191
-حجز دراجة نارية 110
-تامين ومعالجة عبوة ناسفة 23
-العثور على صاروخ 1
-القبض على متسول 205
-تامين المظاهرات السلمية 4
-زيارة عوائل شهداء 2
-حملات انسانية 2
-حملات امنية تطوعية 4
-انقاذ اشخاص حاولوا الانتحار 2
-حملة تعفير ضد فيروس كورونا 2
-انتشال جثة غريق 2
-ضبط صهريج لتهريب النفط 1
-العثور على رمانة يدوية 2
-القاء قبض على 834 مطلوبا وفق قضايا جنائية مختلفة بينها الإرهاب
-القبض على متعاطين ومروجين مخدرات 180
-ضبط اسلحة غير المرخصة 22
-القبض على مرتكبي الدكة العشائرية ومشاجرة مسلحة 4
-ضبط مركبة مخالفة وعليها اشارات حجز 737
-القبض على مخمورين 191
-حجز دراجة نارية 110
-تامين ومعالجة عبوة ناسفة 23
-العثور على صاروخ 1
-القبض على متسول 205
-تامين المظاهرات السلمية 4
-زيارة عوائل شهداء 2
-حملات انسانية 2
-حملات امنية تطوعية 4
-انقاذ اشخاص حاولوا الانتحار 2
-حملة تعفير ضد فيروس كورونا 2
-انتشال جثة غريق 2
-ضبط صهريج لتهريب النفط 1
-العثور على رمانة يدوية 2