انت الان تتابع خبر الاعلام الامني تنشر حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات خلال الايام الماضية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها في وزارة الداخلية الاتي:

-تنفيذ اوامر قبض على المادة /٤ارهاب (١٠٧)

-تنفيذاوامر قبض مختلفة (٨٥٦)

-القبض على متعاطين وتجار مخدرات(١٥)

-ضبط كدس عتاد (٧)كدس

-ضبط عبوات ناسفة (٤)

-تدمير أوكار (٣)

-ضبط حزام ناسف (٢)

-ضبط أسلحة مختلفة(٧قطعه

-ضبط عتاد مختلف(٢٧٠٠)

-ضبط صواريخ كاتيوشا معدة للاطلاق(٤) ومنصات اطلاق(٦)

-ضبط مخدرات (١)كغم و٣٠٥غم

-ضبط حبوب مخدرة (٢١٩٣حبة

-القبض على عصابة خطرة (٤)

-ضبط ادوية مهربة وغير مرخصة(١٨٦٣قطعة ادويةو٣٣جهاز طبي

-ضبط صيدليات وعيادات طبية غير مجازة ومخالفة (٢٥)

-القبض على مخالفين التسعيرة ورفع الاسعار(٢)

-حماية المنتج المحلي ضبط مواد غذائية ولحوم ودجاج وخضروات وفواكه (١٨٧)طن

-القبض على متسللين عراقين وعرب واجانب (١٤)

-ضبط صهريج لتهريب النفط(٢٠)وضبط (٢)خرق انبوب

-ضبط عجلات تحمل مواد مهربة (٤٨)طن وضبط ٢٦محمولة كهربائية و٥٤٥راس غنم.

