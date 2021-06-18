عضو باللجنة المالية يوضح بشأن أسعار صرف الدولار

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

استبعد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الجمعة، ان يتم تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار خلال العام الحالي، فيما أشار الى امكانية استفادة الحكومة من ارتفاع اسعار النفط عالميا لتخفيف الأعباء عن المواطنين.



وقال كوجر في حديث للسومرية نيوز، ان "الحديث عن تغيير سعر الصرف للدولار مقابل الدينار، ينبغي أن يغلق بالكامل على الاقل خلال العام الحالي، على اعتبار ان جميع ارقام الموازنة الحالية بنيت على سعر الصرف الحالي".

واضاف كوجر، ان "أي تغيير بالسعر سيؤثر على 30 تريليون دينار تضمنتها الموازنة وخصصت للمشاريع الاستثمارية، واي تغيير سلبا او ايجابيا فسيكون هناك متضررين اما الحكومة او المستثمرين والمتعاقدين على المشاريع الجديدة ضمن الموازنة".

وتابع ان "الالية الحكيمة تقول الابقاء على سعر الصرف لهذا العام، وان تستفيد الحكومة من ارتفاع اسعار النفط عالميا وحالة الاستقرار التي حصلت في الوضع المالي للحكومة بغية تخفيف اعباء المواطنين نتيجة تغيير سعر الصرف"، مرجحا ان "يكون التغيير في سعر الصرف بالعام المقبل".