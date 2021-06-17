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العراق يخطف الذهب في بطولة العرب

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-17 | 19:51

العراق يخطف الذهب في بطولة العرب

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خطف منتخب العراق، اليوم الخميس، ذهبية سباق 100 متر سيدات، في البطولة العربية لألعاب القوى، المقامة حاليًا في تونس.
وتمكنت العداءة العراقية دانة حسين، من خطف الميدالية الذهبية بزمن بلغ 11.23 ثانية، لتحطم الرقم العراقي.

ورفعت دانة حسين، رصيد منتخب العراق من الأوسمة إلى 3 ذهبيات وبرونزيتين في البطولة العربية.

يذكر أن منتخب العراق حصد ذهبية وبرونزية سباق 400 متر رجال.


وحقق ذهبية السباق، اللاعب طه حسين بزمن بلغ 46.28 ثانية، ليحل في المركز الأول.

وجاء مواطنه، محمد عبد الرضا، في المركز الثالث، ليحصل على الميدالية البرونزية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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