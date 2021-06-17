العراق يخطف الذهب في بطولة العرب

وتمكنت العداءة العراقية دانة حسين، من خطف الميدالية الذهبية بزمن بلغ 11.23 ثانية، لتحطم الرقم العراقي.

ورفعت دانة حسين، رصيد منتخب العراق من الأوسمة إلى 3 ذهبيات وبرونزيتين في البطولة العربية.

يذكر أن منتخب العراق حصد ذهبية وبرونزية سباق 400 متر رجال.



وحقق ذهبية السباق، اللاعب طه حسين بزمن بلغ 46.28 ثانية، ليحل في المركز الأول.

وجاء مواطنه، محمد عبد الرضا، في المركز الثالث، ليحصل على الميدالية البرونزية.

