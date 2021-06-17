الشرطة الاتحادية تعلن نتائج عملياتها الامنية في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على متهمين بتعاطي ومتاجرة المواد المخدرة وعملية تفتيش عن السلاح غير المرخص شرقي بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية أثناء تنفيذ الممارسات الأمنية اليومية وعمليات التفتيش في السيطرات والمرابطات بالاشتراك مع مفرزة من الاستخبارات ومفرزة من شعبة مخدرات مدينة الصدر تمكنت من القبض على متهمين في منطقة "مدينة الصدر" يستقلون "تك تك" ضبط بحوزتهما مادة الكرستال 130 غم ، اكياس نايلون فارغة للتعبئة، ميزان الكتروني صغير".

واضاف البيان، انه "تم إحالتهما مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

وتابع، ان "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة استخبارات الفوج الأول للواء نفذت عملية تفتيش في منطقة "البلديات" ببغداد، تم العثور خلالها على 4 بنادق مختلفة الأنواع ، مخزن بندقية وتم التعامل مع المواد المظبوطة اصولياً".