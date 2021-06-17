منزل من مكعبات 'ليغو'.. تقنية بناء جديدة (فيديو)

لكن في بعض الأحيان، يكون هناك حاجة ملحة لبناء منزل صغير في أسرع وقت ممكن، وهو ما يجعل بعضهم يبحث عن وسائل أخرى للبناء غير الوسائل التقليدية، التي تستغرق وقتا طويلا.

ومن هذه الوسائل، ما توصلت له شركة ألمانية، تمكنت من تصنيع لبنات على شكل مكعبات لعبة "ليغو" التي يستخدمها الأطفال في بناء أشكال إنشائية مختلفة.