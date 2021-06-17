انت الان تتابع خبر نادال ينسحب من اولمبياد طوكيو وبطولة ويمبلدون للتنس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-17 | 14:14
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أعلن الإسباني رافائيل نادال، اليوم الخميس، انسحابه من أولمبياد طوكيو و بطولة ويمبلدون للتنس.
وقال النجم الإسباني إنه اتخذ قراره بعد التشاور مع فريق عمله.
وأضاف "لم يكن من السهل اتخاذ القرار، لكن بعد الاستماع إلى جسدي والمناقشة مع فريقي، تفهمت أن هذا هو القرار السليم".
وكتب نادال على "تويتر": "قررت عدم المشاركة في بطولة ويمبلدون هذا العام والألعاب الأولمبية في طوكيو".
وأضاف "لم يكن من السهل اتخاذ القرار، لكن بعد الاستماع إلى جسدي والمناقشة مع فريقي، تفهمت أن هذا هو القرار السليم".
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