نادال ينسحب من اولمبياد طوكيو وبطولة ويمبلدون للتنس

وقال النجم الإسباني إنه اتخذ قراره بعد التشاور مع فريق عمله.

وكتب نادال على "تويتر": "قررت عدم المشاركة في بطولة ويمبلدون هذا العام والألعاب الأولمبية في طوكيو".

وأضاف "لم يكن من السهل اتخاذ القرار، لكن بعد الاستماع إلى جسدي والمناقشة مع فريقي، تفهمت أن هذا هو القرار السليم".

