'ثابت'.. أغنية جديدة لمحمد رمضان تتصدر ترند يوتيوب

وحقق رمضان بأغنيته الجديدة "ثابت" عدد هائل من المشاهدات، وصلت إلى المليون مشاهدة، بعد مرور عدة ساعات فقط، من نشر الأغنية عبر "يوتيوب".

وكان محمد رمضان قد أعلن، مساء أمس الأربعاء، عن إطلاق أغنيته الجديدة بعنوان "ثابت" على يوتيوب بطريقة ساخرة.

وظهر الفنان المصري في فيديو جديد عبر حسابه على "إنستغرام"، ليعلن أنه استيقظ من نومه ليجد رسالة من المخرج محمد سامي، تحتوي على فيديو كليب أغنية "ثابت" في نسختها الأخيرة جاهزة للنشر، وسأله المخرج عن موعد طرح الأغنية على يوتيوب، مقترحا عليه طرحه يوم الجمعة، لأنه يوم عطلة رسمية في مصر.



وتابع رمضان "أنا ويوتيوبي وإنستغرامي وفيسبوكي ولحم كتافي ملك جمهوري"، وتابع "الشعبيين اللي زي حالتنا والصعايدة والفلاحين لما يكون في إيديهم حاجة يسعدوا بيها الناس بينزلوها على طول ما بيستنوش".واختتم محمد رمضان الفيديو بدعوة جمهوره إلى زيارة قناته على يوتيوب، لمشاهدة كليب الأغنية الجديدة "ثابت"، مؤكدا في نهاية الفيديو بقوله: "مستورة".

يشار إلى أن الطريقة التي أعلن بها رمضان عن إطلاق أغنيته الجديدة تشبه تلك الطريقة التي أعلن بها عن قيام أحد البنوك بالتحفظ على أمواله.

وفي وقت سابق، صدم رمضان جمهوره بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، قال فيه: "صحيت من النوم النهاردة على تليفون من البنك بيقولي الدولة تحفظت على أموالك، رديت عليه قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".