وزير الخارجيّة يترأس وفد العراق للمشاركة في مُنتدى أنطاليا الدبلوماسي

بغداد - ياسين صفوان - وصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين والوفد المرافق له اليوم ، إلى مدينة أنطاليا التركيّة للمُشاركة في مُنتدى أنطاليا الدبلوماسي للفترة من 18-20 حزيران.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين والوفد المرافق له وصلوا إلى مدينة أنطاليا التركيّة للمُشاركة في مُنتدى أنطاليا الدبلوماسي للفترة من 18-20 حزيران".

ويشارك في المُنتدى كبار المسؤولين على مستوى الرؤساء، ووزراء الخارجيّة، ويفتتح المُنتدى رئيس الجمهوريّة التركية رجب طيب أردوغان.

ومن المُؤمل ان يعقد الوزير لقاءات ثنائيّة على هامش المُنتدى مع نظرائه المُشاركين لبحث عدد من الملفات المُشتركة، وفقا للبيان.