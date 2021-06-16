المالية النيابية تدعو الحكومة الى الالتزام بنصوص الموازنة وتحذر المخالفين

بغداد - ياسين صفوان - دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، مجلس الوزراء بضرورة الالتزام الحرفي بما ورد في نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ بما يتعلق باليات صرف مستحقات اقليم كردستان حيث لا اجتهاد في مورد النص.

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان""قانون الموازنة قد رسم اليات واضحة وغير قابلة للتاويل او المجاملة للتعامل بهذا الموضوع حيث حددت التزامات حكومة الاقليم و الحكومة الاتحادية بهذا الصدد".



واضافت اللجنة، ان "الجهات المخالفة للنصوص المذكورة في قانون الموازنة تتحمل المسوولية القانونية عن اي مخالفة بهذا الشان".

