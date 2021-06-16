لجنة نيابية تطالب التربية بتقليص المناهج الامتحانية للصفوف المنتهية

كما دعى الصالحي الى ان يكون الاول من ايلول القادم موعدا لاداء الامتحانات للمراحل المنتهية.

بغداد - ياسين صفوان - دعت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الأربعاء، وزارة التربية الى تقليص المناهج الامتحانية للصفوف المنتهية، وتحديد الاول من ايلول المقبل موعدا لامتحاناتهم.

محمد يوسف

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