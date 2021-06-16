انت الان تتابع خبر الكوارث 'المفجعة' تتواصل في يورو 2020.. إصابة خطيرة للاعب روسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأحيا المنتخب الروسي آماله في بلوغ دور الستة عشر من كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الفنلندي 1 / صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالبطولة.

وسجل ألكسي ميرانشوك هدف المباراة الوحيد للمنتخب الروسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.



ونجح منتخب روسيا في تحقيق أول فوز له في بطولة أمم أوروبا منذ فوزه على منتخب جمهورية التشيك 4 / 1 في نسخة عام 2012 التي أقيمت في بولندا وأوكرانيا.

وسبق هذه الحادثة سقوط نجم منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن مغشيا عليه خلال مباراة بلاده مع فنلندا يوم السبت الماضي في اليوم الثاني من كأس أوروبا في كرة القدم، قبل أن يتدخل فريق اسعاف الطبي محاولا انعاشه ويقدم له تدليكا قلبيا.

وهبط إريكسن (29 عاما)، المتوج مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي، فجأة على الأرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل انتصاف المباراة في كوبنهاغن وعيناه واسعتان. وشكل زملاؤه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.



وفي حادث آخر، ووفقا لما نشرته صحيفة تليجراف البريطانية، فإن أحد مشجعي المنتخب الإنجليزي، تعرض للسقوط خلال مباراة إنجلترا أمام كرواتيا من أعلى المدرجات في ذات البطولة.

وأضافت الصحيفة، أن المشجع تم نقله إلى المستشفى، وهو في حالة حرجة وقد لا ينجو منها، لذالك قرر الاتحاد الأوروبي فتح تحقيق بشأن الواقعة.

