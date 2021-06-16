الكاظمي للقوى السياسية: لا تستغلوا الفقراء في دعاياتكم الانتخابية

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





"الخليج 365" من لندن: حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء القوى السياسية ومرشحيها للانتخابات من استغلال حاجة الفقراء في حملاتها الدعائية واشار إلى فساد في الحصة التموينية من كبل رجال اعمال وموظفين كبار مهددًا بمحاسبتهم.

وشدد الكاظمي في كلمة خلال ترؤسه اليوم الاجتماع الاسبوعي لحكومته وتابعتها "ايلاف" على ضرورة توجيه الدعم الحكومي للمواطنين مثل السلة الغذائية وغيرها من انواع الدعم الى طبقة الفقراء والمستحقين.. منوها بأن "ما يجري حاليا من استلام رجال اعمال وموظفين كبار واسماء وهمية لدعم بمواد تموينية يمثل فشلا وفسادا اداريين".

وحذر قائلا: "لا نقبل بأن تتحول شريحة الفقراء وقوتها ورواتبها لمادة دسمة واستغلال للانتخابات، وهناك شكاوى على اجراءات بعض مفاصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشبهات باستغلال لاغراض انتخابية على حساب قوت الفقراء من خلال دعم بعض المرشحين بما يخص رواتب الرعاية الاجتماعية وسنتحقق من هذه الشكاوى".

وشدد الكاظمي بالقول: "نرفض رفضا قاطعا استغلال الوزارات للانتخابات فهذه الحكومة مهنية ومن سيستخدم الوزارات لاغراض انتخابية سيتعرض للتحقيق".

وينتظر العراقيون اجراء انتخابات مبكرة في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل حيث تقدم لخوضها حوالي 5320 مرشحا.

توفير السلة الغذائية

أضاف الكاظمي: "لدينا اهتمام كبير بتوفير السلة الغذائية التي توزع لشريحة الفقراء وستكون فيها مواد اكثر من المواد التي توزع حاليا كما ونوعا وهذه احدى اولويات الحكومة الحالية لتخفيف معاناة الشرائح الفقيرة وتوفير مستلزمات العيش الكريم لها".

ونوه بأنه وجه الوزراء ووزاراتهم بأن يكونوا قريبين من المواطنين ليقدموا الخدمات لابناء الشعب والعمل بكل جدية وباقصى الطاقات لاعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية والانتخابات.

واوضح انه ضمن تقديم الخدمات للمواطنين فقد افتتح الاحد في مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار الجنوبية العديد من المشاريع المتلكئة التي كان من المفترض ان تنجز قبل سنوات لكن سوء الادارة والفساد تسببا بتلكئها.

واوضح انه افتتح مستشفى الناصرية التعليمي والجسر الكونكريتي ومحطة الكهرباء هناك .. كما تم وضع حجر الاساس لمطار الناصرية وعدد من المشاريع الاخرى من اجل خدمة ابناء المحافظة، مؤكدا بالقول: "سنستمر في ذلك مع باقي المحافظات واثبتنا اننا حكومة افعال وليست حكومة اقوال".

وهنأ الاسرة الصحافية ونقابة الصحافيين العراقية بالذكرى 152 لعيد الصحافة العراقية التي تمر ذكراها اليوم مشيدا "بدور الصحفيين الكبير في تقويم الاوضاع".

واضاف ان هذه الايام تشهد ايضا ذكرى تأسيس الحشد الشعبي الذي قال انه "كان له الدور البارز والكبير مع بقية القوات المسلحة في تحقيق النصر على تنظيم داعش والحفاظ على وحدة البلد .. منوها ايضا بذكرى فتوى الجهاد الكفائي للمرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني في مثل هذه الايام من عام 2014 للتطوع في مواجهة تنظيم داعش اذا اشار الكاظمي الى انها قد "اعطت الدعم الكبير لتحقيق النصر على عصابات داعش الارهابية.

ارتفاع نسبة الفقر

وكانت وزارة التخطيط العراقية قد اعلنت في 19 نيسان ابريل الماضي عن ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى ما بين 26 الى 27 في المئة.

واشارت الوزارة الى انها قد أنهت إعداد خطة الاصلاح والتعافي التي سيكون عمرها سنتين وتعمل على مدى 3 مسارات بين عامي 2021 و2023 من خلال 3 مسارات وفق المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي.

واضاف المتحدث "بعد رفع سعر صرف الدولار فإن مؤشر التضخم ارتفع بنسبة 4.9 الى 5 بالمئة بينما ارتفعت مؤشرات الفقر الأولية بنسبة 26 الى 27 بالمئة" وبما يشمل حوالي 10 ملايين نسمة من عدد سكان البلاد البالغ 40 مليونا وفق اخر احصاء رسمي مطلع الشهر الحالي.

وكشف أن وزارة التخطيط انتهت من إعداد "خطة الإصلاح والتعافي" مستجيبة للتحديات، وتم الأخذ بالاعتبار "الأزمة المركبة التي يعيشها البلد وهي الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية وما نجم عنهما من رفع نسبة الفقر ورفع الأسعار والتضخم وحالة الانكماش الاقتصادي التي عصفت بالبلد".

واوضح الهنداوي إن المسار الاول في هذه الخطة، اقتصادي يتضمن تحسين مستوى الاقتصاد ودعم القطاع الخاص.. والثاني اجتماعي يتضمن دعم مستوى الخدمات في مجال الصحة والتعليم وعودة النازحين وتمكين المرأة.. أما المسار الثالث فهو المحور المكاني الذي يتضمن معالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات .