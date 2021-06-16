حريق في مول بغداد.. الدفاع المدني يتدخل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، السيطرة على حادث حريق اندلع داخل مصرف في مول بغداد بمنطقة الحارثية وسط العاصمة.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "فرقها طوقت النيران واخمدت الحريق الذي اشتعل داخل مصرف بمشاركة فرق الحماية الذاتية في مول بغداد وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".



يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي في السقوف الثانوية في المصرف المذكور، وفق البيان.