الاستخبارات العسكرية تضبط عددا من الشاحنات المحملة بمواد مخالفة

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بناءً على معلومات دقيقة لاحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، وبالتنسيق مع استخبارات الفرقة ١١ والتي اكدت وجود عدد من الشاحنات " برادات" محملة بكميات كبيرة من السكائر المهربة من الرسوم الكمركية واخرى محملة بالدجاج الممنوع من الاستيراد حسب توجيهات وزارة الزراعة تروم الدخول الى بغداد ".واضافت انه "تم على اثرها تحرك مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة ٤٤ وقوة من الفوج الثالث للواء اعلاه نحو مكان تواجد الشاحنات التي كانت في احدى الكراجات بالقرب من بوابة بغداد شمالي العاصمة بعد ان تركها أصحابها لاذوا بالفرار قبل وصول القوة وتتمكن من ضبطها مع الحمولة واعتقال المسؤولين في الكراج من العمالة الاجنبية الذين تستروا على الشاحنات" .

واشارت المديرية الى انه "تم تسليم الشاحنات والحمولة الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".

