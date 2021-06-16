الدب الروسي يحقق اولى انتصاراته في اليورو بفوز على فنلندا

وجاء هدف المنتخب الروسي عن طريق نجمه أليكسي ميرانتشوك الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول بتسديدة يسارية متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز، حقق المنتخب الروسي أول انتصار في البطولة الحالية بعد خسارته في مباراته الافتتاحية أمام بلجيكا بثلاثية نظيفة.



وجمعت روسيا ثلاث نقاط وصعدت إلى المركز الثالث في المجموعة الثانية، متأخرة بفارق الأهداف عن فنلندا التي تغلبت في مباراتها الأولى على الدنمارك بهدف دون مقابل.

وتقام المباراة الثانية في الجولة الثانية للمجموعة بين منتخبي بلجيكا والدنمارك غدا الخميس في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

