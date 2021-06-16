بعد تسجيل إصابات.. الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريقين منفصلين في النجف

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق كبير اندلع داخل مرآب وقوف باصات المسافرين خلف الحي الصناعي وسط النجف الأشرف، وفي غضون عمليات الاخماد شب حادث حريق آخر كبير داخل مولدة كهربائية في بستان زراعي بالقرب من منازل سكنية في قضاء الكوفة في محافظة النجف الأشرف".وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني استنفرت ودفعت بطاقتها القصوى لإخماد الحادثين معاً وعززت بفرق الاطفاء من محافظة الديوانية التي اشتبكت من فور وصولها مع النيران حتى تمكنت بعد أن بذلت فرق الدفاع المدني جهودا مضنية من تطويق النيران وابعاد خطر الحريق عن الدور السكنية في المنطقة الزراعية والشواغر التجارية في المنطقة الصناعية وانهاء الحادثين مع تسجيل عدد من الاصابات بين صفوف رجال الدفاع المدني نتيجة الاعياء وارتفاع درجات الحرارة تم نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها".

وتابع، أنه "على إثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق بحوادث الحريق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحرائق".