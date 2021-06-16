انت الان تتابع خبر بالفيديو: جدل بين شذى حسون ورحمة رياض... فمن هي نجمة العراق الأولى؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - مرة جديدة واجهت الفنانة العراقية شذى حسون الفنانة العراقية رحمة رياض بما يتعلق بلقب "نجمة العراق الأولى"، وذلك بفيديو تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي من مقتطف لمقابلة على شاشة UTV العراقية، وقالت شذى: "أنا نجمة العراق الأولى من دون منازع، أنا عندي تاريخ، ولدي ألبومات ومهرجانات كبيرة وعملت مع كبار الفنانين".
وجاء رد شذى بعد أن أكدت رحمة رياض بمقابلة تلفزيونية لها أنها هي من تستحق هذا اللقب.
وكانت شذى قد عبرت مؤخراً عن غضبها، بسبب الإستهتار بأرواح الناس، بعد إنفجار أسطوانة أوكسجين في أحد طوابق مستشفى "ابن الخطيب" ببغداد في العراق، الذي كان مخصصاً للحجر الصحي لمرضى فيروس كورونا، وأسفر عن مقتل أكثر من 82 قتيلاً و120 جريحاً.
وكتبت شذى في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "إلى متى الاستهتار بأرواح الناس اكثر من تسعين قتيل و جرحى جاؤوا المستشفى على أمل ان يشفوا من فيروس كورونا.. لا حول و لا قوة الا بالله ابن الخطيب بغداد العراق".
وكانت شذى قد عبرت مؤخراً عن غضبها، بسبب الإستهتار بأرواح الناس، بعد إنفجار أسطوانة أوكسجين في أحد طوابق مستشفى "ابن الخطيب" ببغداد في العراق، الذي كان مخصصاً للحجر الصحي لمرضى فيروس كورونا، وأسفر عن مقتل أكثر من 82 قتيلاً و120 جريحاً.
وكتبت شذى في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "إلى متى الاستهتار بأرواح الناس اكثر من تسعين قتيل و جرحى جاؤوا المستشفى على أمل ان يشفوا من فيروس كورونا.. لا حول و لا قوة الا بالله ابن الخطيب بغداد العراق".
التفاصيل في الفيديو المرفق أدناه.