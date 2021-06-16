الكاظمي يزور الإمامين العسكريين: نعمل على تطوير سامراء

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، ضرورة العمل على تطوير واقع مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين، وتنمية بناها التحتية وتعزيز الإمكانات السياحية فيها.



وقال الكاظمي خلال زيارة الامامين العسكريين (عليهما السلام)، بحسب بيان نشره مكتبه وورد لـ الخليج 365، إن "الامامين العسكريين سلام الله عليهما، يمثلان معالم إلهية وإنسانية تربط جميع أبناء الشعب العراقي الى بعضهم، وبقية الحكمة التي تستنير بها الإنسانية"، مؤكدًا أن "الأئمة ليسوا ملكا لطائفة او مذهب او دين، بل رموزا إنسانية نستلهم من خطاها ونقتدي بهداها ونضع قيمها نصب اعيننا في الحياة".

وأشار إلى أن "هذه المزارات أماكن مقدسة تجمعنا كعراقيين جميعا تحت مظلة واحدة، عنوانها المحبة والإنسانية"، مبينًا أن "مزارات سامراء هي رموز دينية وتراث للبشرية، مثلما هي تاريخ حضاري وقيم أخلاقية للإنسانية جمعاء".

وشدد على "ضرورة العمل على تطوير واقع المدينة وتنمية بناها التحتية وتعزيز الإمكانات السياحية فيها فسامراء تستحق بذل الكثير من الجهود"، مضيفًا "نطمح بأن تكون سامراء عاصمة ثقافية برموزها الدينية وعمقها التاريخي، وأن تكون مقصدا لعشاق أهل بيت النبوة ومحبي التاريخ والتراث الإسلامي من كل انحاء العالم".