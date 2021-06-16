بالتفصيل.. شرطة النجف تطيح بمتهمين اختطفوا بائع جوال 'حدث' واغتصبوه

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف، اليوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على ستة متهمين قاموا بخطف بائع جوال حدث واغتصابه.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد تلقي اخبار من ذوي مخطوف بقيام مجموعة بخطف ابنهم الحدث الذي يعمل بائعاً، تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة النجف ومدير مكافحة الاجرام في المحافظة وضباط ومنتسبي شعبة الخطف، وبعد جمع المعلومات من المشتكين والمصادر تم التوصل إلى معلومات تفيد بتحديد هوية المتهمين ومكان تواجدهم".

وأشارت إلى "استحصال الموافقات القضائية ومداهمة الدار، والقبض على اثنين منهم فيما لاذ الثالث بالفرار وتم ملاحقته وقام بإطلاق النار على المفرزة، وبعد تضيق الخناق عليه حاول الانتحار ولكن تمكنت المفرزة من القبض عليه قبل قيامه بذلك وتمت عملية القبض دون حدوث إصابات".

وبينت، إنه "بعد التحقيق معهم اعترفوا على ثلاثة آخرين، تم الانتقال فورًا والقبض عليهم واعترفوا بقيامهم بعملية الخطف والاغتصاب للحدث".

وأوضحت المديرية، إنه "أثناء تفتيش مكان تواجدهم تم ضبط أدوات تعاطي مخدرات وكيس يحتوي على مادة الكرستال المخدرة وقناني خمر عدد ١٣٥ وبطل ويسكي عدد ١٠ وناظور ليلي عدد ١"، مؤكدة أنه "تم إحالة المتهمين للقضاء لينالوا جزائهم العادل".