علاوي ينتقد عمل هيئة المساءلة والعدالة

وقال علاوي في تغريدة عبر منصة تويتر إن "ما تسمى (هيئة المساءلة والعدالة) تصدر قائمة جديدة غابت عنها المساءلة ولم تَحْظَ بالعدالة".

واضاف، أن "الإصرار على الخطأ والاستمرار فيه يقود إلى مزيد من الأخطاء، وملف الاجتثاث ينبغي ان يكون بيد القضاء وان يُبعد عن الاجندات السياسية المغرضة التي تستغله لتحقيق مصالح شخصية او اجندات حزبية".

