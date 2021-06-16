انت الان تتابع خبر للحامل... إياك تناول هذه الأسماك! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ليس سراً أن فترة الحمل تحظى بأهمية قصوى للغاية بالنسبة للمرأة الحامل، ففي هذه الفترة يجب أن تولي المرأة أهمية قصوى لكل خطوة يمكن أن تقوم بها، وتحاول قدر الإمكان ألا تجهد نفسها لأنها تحمل في بطنها جنينا سيرى النور بمجرد اكتمال نموه.ويأتي الطعام على رأس قائمة الأولويات التي يجب أن تنتبه لها الحامل، لاسيما وأن أكثر من دراسة أظهرت وجود علاقة ما بين الطعام، الذي يتحصل عليه الجنين خلال فترة الحمل، وصحته بعدما يرى النور.

وفي هذا الشأن، يشير موقع "تي أونلاين" الألماني أنه يجب على المرأة الحامل عدم تناول سمك التونة والأسماك آكلة اللحوم لأنها تكون غالباً ملوثة بالزئبق، مضيفاً أن هذه الملوثات تشكل خطراً حقيقياً على صحة الجنين.



وتابع نفس المصدر أن الأسماك تحتوي على عناصر مهمة جداً بالنسبة لصحة الإنسان، بيد أنه في فترة الحمل يجب الابتعاد كلياً عن تناول سمك التونة والأسماك آكلة اللحوم، لأن كمية صغيرة من الزئبق يمكن أن تسبب مشكلة حقيقة للجنين.

أخطار شديدة