ضمن جولة تفقدية.. محافظ البنك المركزي يزور احدى المؤسسات المالية

وقال مصدر مسؤول من البنك المركزي ان "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف زار لمصرف التنمية الدولي يوم امس الثلاثاء، في اطار جولة يجريها تشمل مؤسسات مصرفية ومالية".

واكد ان "الزيارة تأتي لبحث اهمية الارتقاء بمستوى الاداء للمساهمة في البناء الاقتصادي للعراق من جهة وفي ابتكار الحلول وخلق الفرص من جهة اخرى".

