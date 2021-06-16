أمريكا.. اصدار عملات معدنية جديدة لتكريم النساء الرائدات

ستعرض دار سك العملة الأميركية صور ما يصل إلى خمس نساء جديدات على العملة المعدنية من فئة ربع الدولار كل عام حتى العام 2025. وقد أعلنت دار سك العملة مؤخرًا أن أنجيلو ورايد ستكونان أول امرأتين تظهران على العملة المعدنية كجزء من برنامج ’نساء أميركيات على العملة المعدنية من فئة ربع الدولار‘ (American Women Quarters Program).

مايا أنجيلو، إلى اليسار، وسالي رايد ستظهران على العملة المعدنية الأميركية من فئة ربع الدولار في العام 2022.

لقد أرّخت القصائد والمقالات والسير الذاتية لأنجيلو (1928-2014) تجاربها في التغلب على العنصرية والصدمات النفسية. كانت زعيمة لحركة الحقوق المدنية الأميركية وأول امرأة ألقت قصيدة افتتاحية في حفل تنصيب الرئيس بيل كلينتون في كانون الثاني/يناير 1993.

أما رايد (1951-2012) فقد كانت أول امرأة أميركية تذهب إلى الفضاء خلال مهمة فضائية لوكالة ناسا على متن مكوك فضاء في حزيران/يونيو 1983. وقد عادت إلى الفضاء في العام 1984. درَّست رايد في وقت لاحق في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو وشجّعت النساء والفتيات على دراسة العلوم والرياضيات.

في الوقت الحالي، تقبل دار سك العملة الأميركية التوصيات الداعمة لإظهار المزيد من النساء على العملة المعدنية. ويهدف برنامج ’نساء أميركيات على العملة المعدنية من فئة ربع الدولار‘ إلى تسليط الضوء على إنجازات النساء من مختلف المجالات والخلفيات العرقية والجغرافية.

ويستمر بقاء صورة جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، على الجانب الأمامي من العملة المعدنية الأميركية من فئة ربع الدولار.