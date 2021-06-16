انت الان تتابع خبر نائب يحذر من كارثة زراعية في نينوى نتيجة انقطاع الكهرباء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

حذر النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الاربعاء، من كارثة زراعية ستلحق بمشروع ري الجزيرة ومزارعي الخضروات فيها نتيجة انقطاع التيار الكهربائي منذ اربعة ايام، فيما وجه دعوة عاجلة الى وزير الكهرباء لمعالجة هذا الامر.

