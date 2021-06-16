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نائب يحذر من كارثة زراعية في نينوى نتيجة انقطاع الكهرباء

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

حذر النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الاربعاء، من كارثة زراعية ستلحق بمشروع ري الجزيرة ومزارعي الخضروات فيها نتيجة انقطاع التيار الكهربائي منذ اربعة ايام، فيما وجه دعوة عاجلة الى وزير الكهرباء لمعالجة هذا الامر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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