طقس العراق.. انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتصاعد الغبار

بغداد - ياسين صفوان - توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الأربعاء، انخفاض درجات الحرارة في عموم البلاد، فيما أشار إلى إمكانية تصاعد الغبار في العديد من المدن.

وقال عطية، في منشور على صفحته على "فيسبوك"، إن "رياح الشمال الغربية تعاود نشاطها هذا اليوم، في مدن وسط وجنوب العراق مسببة تصاعد للغبار في مناطق ذي قار وغرب البصرة ومناطق من ميسان والسماوة وواسط". وأضاف أن "درجات الحرارة هذا اليوم، ستشهد انخفاضاً في كافة المدن، وسيكون الانخفاض ملحوظ يوم الخميس، حيث تسجل العاصمة بغداد ظهر الخميس 39م، والبصرة 42م ونينوى 39م، قبل ان تبدأ بالارتفاع اعتبارا من الجمعة المقبل".