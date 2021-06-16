الرشيد يصدر بيانا جديدا بشأن قروض البناء

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مبلغ القرض (٥٠) مليون كحد اعلى ويمنح حسب تقدير اللجنة المختصة"، مؤكداً استمرار "المصرف بتوزيع القروض لأغراض البناء".

وأضاف البيان، أن "من بين الشروط ان يقدم المستلف إجازة بناء وكفيل موظف مدني على الملاك الدائم للمواطنين وتمنح بدون كفيل للموظف الذي لديه توطين في المصرف، علما ان التقديم من خلال مراجعة الفروع في بغداد والمحافظات لترويج المعاملة".

