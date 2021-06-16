بالفيديو: اللجنة الامنية العليا للانتخابات تضع خطة طوارئ لتأمين العملية الانتخابية

بغداد - ياسين صفوان - خطة طوارئ لتأمين العملية الانتخابية هي ابرز مخرجات اللجنة العليا لتأمين الانتخابات، بعد اشارات إلى أن الضغوط والتهديدات دفعت بعض المرشحين للانسحاب وعدم اكتمال مشوارهم الانتخابي.

الانسحاب من الترشح ابرز ما يعتلي منصة ماقبل الانتخابات العراقية لتشرين الاول المقبل، وسط اشارات إلى أن الضغوط والتهديدات دفعت بعض المرشحين للانسحاب خوفا على حياتهم وخشية من احتمال تضرر أسرهم وأقاربهم.



وعلى الرغم من هذه المخاوف الا ان العمل على تأمين العملية الانتخابية متواصل من قبل لجنة أمنية رفيعة المستوى في بغداد مكلفة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من اولوياتها العمل مبكرا على إعداد خطة طوارئ تتضمن فرض أطواق حول مراكز الاقتراع للحيلولة دون تأثير الضغوط والسلاح على سير العملية الانتخابية، ولتحقيق ماسبق اكدت اللجنة ان جميع صنوف القوات الأمنية جاهزة لموعد الانتخابات، التي لم يبق لها سوى مئة وعشرين يوما، وفي خضم هذا التحضير توقعت اللجنة أن تكون الانتخابات المقبلة الافضل وفقاً للخطط الموضوعة، وفي السياق نفسه أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد رضا آل حيدر، أن الأمن الانتخابي يقع على مسؤولية الحكومة، ويجب أن يكون ضمن أولوياتها، مشددا على ضرورة الاهتمام بهذا الموضوع، متفقا مع خطة اللجنة الامنية العليا المشرفة على الانتخابات باتخاذها اجراءات استباقية، واتهم آل حيدر أطرافا لم يسمها بالتهويل في الحديث عن وجود مخاوف بشأن الأمن الانتخابي، مبينا أنها تهدف من وراء ذلك للتأسيس الى تأجيل الانتخابات.



وبعودة للمخاوف التي كانت سبيلا للانسحاب نستذكر ملف الاغتيالات والتهديد الذي طال بعض الذين كانوا مستعدين للمشاركة في الحملات الانتخابية من دون الكشف عن الجهات المسؤولة، كل هذا يحدث قبل انطلاق الدعاية الانتخابية ما يثير الشكوك والمخاوف بعد بدء الدعاية رسميا.